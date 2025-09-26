Forum Risorsa Mare a Civitavecchia, il ministro Musumeci visita il Roan • Terzo Binario News

In occasione del forum “Risorsa Mare”, organizzato da “The European House Ambrosetti”, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Senatore Nello Musumeci, accolto dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale Civitavecchia e da tutti gli Ufficiali alla sede, ha visitato gli stand del Corpo e si è intrattenuto con tutti i militari del pattugliatore “P.01 Monte Sperone” elogiando il lavoro profuso dalla Guardia di Finanza quale Polizia del Mare.

Nel tardo pomeriggio, a bordo del pattugliatore d’altura, si è recato il nuovo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Pilota Sergio Liardo, a testimonianza del clima di collaborazione, stima reciproca e sinergia esistente tra Amministrazioni dello Stato.

Nell’occasione, il Comandante del ROAN – Col. pil. t.ISSMI Camillo Passalacqua – ha consegnato all’alto Ufficiale il crest del Reparto, illustrandone i compiti e le potenzialità.