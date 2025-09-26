Allumiere, "La vice sindaca va avanti a proclami, ma la realtà è un'altra cosa" • Terzo Binario News

Non si arrestano le polemiche della minoranza , che sulla questione delle scuole rincara la dose: “Mentre applaudiamo al futuro, il presente va letteralmente a pezzi”

La Vice Sindaca è talmente presa da queste “grandi opere” che non vede quello che sta accadendo all’interno e all’esterno dei plessi scolastici.

Riceviamo e pubblichiamo:

“In quasi quattro anni, il finanziamento di cui si vanta la Vice Sindaca è tra i pochissimi contributi che questa amministrazione è riuscita ad ottenere, e di cui, come lei stessa sottolinea, ci sarà tempo per plaudire. Un bando per la mensa scolastica: di questo si tratta e la Vice Sindaca dovrebbe ben sottolinearlo. L’altro finanziamento è in prosecuzione con quanto già finanziato dalla precedente amministrazione: anche questo dovrebbe essere detto dalla Vice Sindaca che tace su aspetti che non vuole sottolineare. Veniamo, però, ai fatti! Le piccole cose, di cui con superficialità la Vice Sindaca parla, sono aspetti della quotidianità di tutte e tutti: bambini, famiglie e personale scolastico. L’avvio dell’anno scolastico è stato un disastro su ogni fronte, disorganizzazione, ma soprattutto assenteismo e non curanza da chi come lei ha la delega alla Pubblica Istruzione. Cortile pieno di buche, senza sicurezza, con immondizia all’interno, aule in cui piove e interventi segnalati dalla scuola a fine anno scolastico (24-25) che sono rimasti disattesi e ignorati. Questi sono i risultati e i fatti ad oggi! Vogliamo parlare degli infissi di Piazza F. Turati: se solo la Vice Sindaca facesse un giro tra le aule noterebbe che molte sono inutilizzabili, perché non possono essere aperte. Vogliamo parlare della scuola dell’infanzia ridotta ad un buio bugigattolo? Meglio non parlarne. Cosa facciamo: per pensare ad un nuovo finanziamento che si realizzerà poi, mandiamo in malora le strutture esistenti e che sono ad oggi i plessi scolastici frequentati? E questa sarebbe la programmazione? Quanto sono belli i proclami fatti ad hoc per prendere qualche like e non assumersi la responsabilità del ruolo che si è scelto (sottolineiamo scelto!) di ricoprire. Vogliamo parlare della tempistica e della modalità scelta per abbattere parte dell’ex scuola materna? Durante le ore di entrata a scuola degli alunni, degli insegnati e degli operatori scolastici. Un polverone si è alzato nel cortile di scuola che ha raggiunto tutto lo spazio circondante, comprese le aule piene di alunni (nido, infanzia e media) dell’istituto antistante proprio durante le ore di lezione: anticipiamo che provvederemo a chiedere una relazione dettagliata sul tipo di materiale che è stato demolito per avere garanzie su quello che è stato inalato e che si continua ad inalare per chi frequenta l’area. Non parliamo poi di politiche scolastiche: queste sconosciute! La Vice Sindaca ha ragione: il tempo dà ragione! Per quanto ci riguarda abbiamo atteso sufficiente tempo per osservare l’inadeguatezza delle scelte fatte e della superficialità con cui si affrontano le situazioni. Un paese ridotto a brandelli, senza programmazione, senza visione, senza nulla. Se denunciare la situazione di degrado, significa urlare, allora, sì, siamo degli urlatori. Buon lavoro, dopo tre anni e mezzo, non sia mai fosse la volta buona!”

Nota Pd- “Insieme per Allumiere”