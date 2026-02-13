Formazione e prevenzione, a I Terzi corso Blsd gratuito con la Protezione Civile Comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 21 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 13:00

“Poche manovre che se correttamente applicate possono risultare fondamentali per salvare la vita di una persona. Nuovo appuntamento dedicato alla formazione e alla prevenzione a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, che sabato 21 febbraio sarà impegnato presso la Base operativa di Via Casetta Mattei a I Terzi con un corso BLSD completamente gratuito rivolto a tutta la popolazione”.

A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’illustrare i dettagli del nuovo corso promosso dalla Protezione Civile Comunale.

Per prenotarsi, è possibile inviare una e-mail al Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni all’indirizzo istituzionale renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it, fornendo le proprie generalità e recapiti.

“Grazie alla disponibilità e all’abnegazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, avremo una mattinata dedicata alla formazione e alla conoscenza delle norme basilari di primo soccorso, manovre che le cronache ci dimostrano essere davvero fondamentali in caso di emergenza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ulteriore elemento che mi spinge ad invitare le persone a partecipare e ad iscriversi, è che al termine, sarà rilasciato attestato con validità di due anni sull’intero territorio nazionale. Un’occasione davvero importante messa a disposizione dalla nostra Protezione Civile che ringrazio per il lavoro che sempre svolgono nel territorio e per l’impegno profuso in materia di formazione e prevenzione”.

Il termine ultimo per iscriversi è fissato per le ore 12:00 di venerdì 20 febbraio.