Crolla un muro di contenimento e uccide un uomo a Formello • Terzo Binario News

Nella tarda sera di ieri intervento dei vigili del fuoco a Formello per il crollo di un muro di contenimento alto circa 10 metri.

La struttura ha ceduto per un fronte di circa 20 metri, abbattendosi sull’abitazione sottostante.

Le squadre hanno operato per estrarre un uomo rimasto sepolto dalle macerie: purtroppo la persona è stata recuperata senza vita.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 60enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, i Carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le cause del crollo.

Operazioni concluse nella notte con la messa in sicurezza dell’area.