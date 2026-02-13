 Crolla un muro di contenimento e uccide un uomo a Formello • Terzo Binario News

Crolla un muro di contenimento e uccide un uomo a Formello

Feb 13, 2026 | Campagnano, Cronaca, Vigili del Fuoco

crollo muro contenimento campagnano vvf vigili fuoco pompieri 1

Nella tarda sera di ieri intervento dei vigili del fuoco a Formello per il crollo di un muro di contenimento alto circa 10 metri.

crollo muro contenimento campagnano vvf vigili fuoco pompieri 1

La struttura ha ceduto per un fronte di circa 20 metri, abbattendosi sull’abitazione sottostante.

Le squadre hanno operato per estrarre un uomo rimasto sepolto dalle macerie: purtroppo la persona è stata recuperata senza vita.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 60enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, i Carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le cause del crollo.

Operazioni concluse nella notte con la messa in sicurezza dell’area.