Formalità per il Tolfa in Coppa Italia: successo esterno per 2-1 sul Grifone • Terzo Binario News

Successo all’andata e successo anche al ritorno per il Tolfa, che ha superato di slancio il Grifone Calcio negli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione approdando così ai quarti.

Sul sintetico della Villa de’ Massimi Sporting Club, i collinari hanno chiuso sul 2-1 grazie alla doppietta messa a segno dal bomber Manuel Vittorini già nella prima metà di gara. Nel finale, rete della bandiera di Christian Monaldi.

Ma i biancorossi arrivavano alla sfida di ritorno forti del 4-0 maturato all’andata che di fatto ha indirizzato il passaggio del turno, rendendo la gara di ritorno nell’impianto sulla Portuense poco più di una formalità.

Nella competizione infrasettimanale, si ricorda che i gol in trasferta valgono doppio in caso di pareggio: per questo il centro messo a segno dall’ex attaccante del Civitavecchia all’inizio del confronto ha spento ogni velleità per i padroni di casa. Da quel momento in poi c’è stato solo il controllo delle operazioni per la formazione di mister Michele Micheli fino al fischio finale, prima del quale, come accennato, sono arrivate anche la seconda marcatura di Vittorini oltre a quella del rossoblù Monaldi.

Nell’attesa di sapere quale sarà il prossimo avversario dei collinari (dove non è escluso che salti fuori qualche derby), la Coppa Italia ora si ferma per la pausa invernale, con i quarti di finale che si disputeranno direttamente nel 2026. L’andata è già stata fissata per mercoledì 11 e il ritorno mercoledì 25 febbraio. Invece, archiviato l’impegno infrasettimanale, in campionato il Tolfa torna in campo domenica per la nona giornata, dove sarà chiamato alla sfida dell’Angelo Sale molto importante con l’Academy Ladispoli.

Alessio Vallerga