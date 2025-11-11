Pubblicato l'avviso pubblico per gli spazi del PalaSorbo di Ladispoli per la stagione sportiva 2025-2026 • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che è stato emanato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione temporanea, per la stagione sportiva 2025-2026, degli spazi situati all’interno dell’immobile comunale denominato Palazzetto dello Sport “A. Sorbo”, con esclusione della palestra attigua al campo da gioco centrale che, compatibilmente con la sua natura e dimensioni, è destinata preferibilmente alla promozione e sviluppo delle discipline inerenti la scherma, con particolare attenzione all’attività paralimpica.

Il periodo di concessione è quello compreso tra il mese di novembre 2025 e fino al 30 giugno 2026, nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie della mattina (dalle ore 8:00 alle ore 14:00) e del pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 23:00).

Come indicato nell’avviso, le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 – 00055 Ladispoli, oppure potranno essere inviate via PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it,

Il consigliere e delegato ai rapporti con federazioni e enti sportivi Stefano Fierli ringraziando importante lavoro svolto dall’ufficio sport, ricorda che Il termine ultimo per effettuare la domanda è stato fissato al giorno 14 novembre 2025 entro le ore 12:00.

E aggiunge: un altro importante punto di partenza quello dell’emanazione del bando per un migliore e paritario utilizzo della casa dello sport della città il PalaSorbo.

Di seguito si forniscono i link per scaricare l’avviso pubblico:

https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-la-concessione-in-uso-temporaneo-del-palazzetto-dello-sport-a-sorbo-stagione-2025-26#a-cura-di