Fl5, venerdì disagi per lavori alla stazione Aurelia • Terzo Binario News

Venerdì si prospetta una giornata di disagi per i pendolari della Fl5 visto che sono previsti dei lavori alla stazione Aurelia. Trenitalia specifica che «le operazioni si terranno dalle 10.25 alle 13 e per questo i treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia subiranno alcune modifiche di orario.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

Per ottimizzare i tempi di percorrenza, i bus effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento che sono indicati sul sito di Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie».