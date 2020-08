Fl5, sette treni del fine settimana confermati fino al 13 settembre - Terzo Binario News

Su diciotto nuovi treni straordinari nei fine settimana fino al 13 settembre, per favorire il turismo di prossimità lungo il litorale laziale, sette sono destinati alla Fl5. Lo rende noto Trentalia, che ha stipulato un accordo con la Regione Lazio, <effetto del gradimento dimostrato nei confronti dell’istituzione, nelle scorse settimane, di corse straordinarie nel week end per le località marine della Regione>.



Per quanto concerne la Roma-Civitavecchia le corse sono così suddivise: da Termini a Civitavecchia partono, il sabato e la domenica, alle 8.42, 10.03, poi da Ostiense a Civitavecchia dalle 10.10 e ancora da Termini a Civitavecchia alle 22.27.

Da Civitavecchia a Termini partenze alle 10.52, 11.43 e 20.30 e in entrambe le direzioni ovviamente sono previste le fermate intermedie nelle altre stazioni balneari come Ladispoli, Santa Marinella e Marina di Cerveteri.