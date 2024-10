Fl5, altra mattina di passione: guasto alla stazione Ostiense • Terzo Binario News

Altra giornata nera sulla Fl5: un guasto alla stazione Ostiense sta causando ritardi sulla Tirrenica e anche sulle altre linee regionali.

Dice Rfi: “Nel Nodo di Roma la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Roma Ostiense.

Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 30 minuti per 43 treni Regionali, 7 limitati nel percorso e 16 cancellati”.

La prima segnalazione alle 7:40: “Nel Nodo di Roma la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Roma Ostiense.

Effetti sulla mobilità: i treni delle relazioni Roma – Fiumicino Aeroporto/Viterbo/Pisa subiranno ritardi e possibili variazioni”.

E i pendolari ovviamente sono furiosi, anche quelli della Fl3.

“Continui ritardi e cancellazione treni sulla linea FL3.

Ritardo canonico quasi tutte le mattine di 5 minuti per il treno delle 5,45 da Bracciano per Roma. Oltre a varie cancellazioni dei treni meno blasonati come orario e afflusso, ovvero quelli da Bracciano nella fascia dalle ore 9:09 alle 11:09.

Stamane il treno veloce da Bracciano delle 8:37 ha avuto problemi sulla linea a Monte Mario.

Oggi a Cesano alle ore 10:13 treno per Bracciano in ritardo di ben 25 minuti.

Le persone pagano abbonamenti anticipato per continui disservizi, perdono ore di lavoro, lezioni all’università, nonostante va ripetuto i lavori estivi sulla linea.

“C’è nessunoooo” recitava una vecchia pubblicità: nessuno che risolva, che sanzioni questi ritardi e cancellazioni. E prendendo a prestito un detto nella pubblicità calcistica : “Rispetto!”.

Fabrizio A.