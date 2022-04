Silvia Marongiu: "Immagino una Ladispoli diversa da quella rappresentata in questi 5 anni" - Terzo Binario News

Intervista autoprodotta alla candidata sindaca Silvia Marongiu.

Silvia, quale è la tua idea di città? Il termine “Rigenerazione” rientra nel modello?

Sicuramente l’immagine di città diversa da quella che è stata rappresentata in questi 5 anni.

Vista la posizione geografica particolarmente strategica, tra Roma, l’Aeroporto di Fiumicino e il Porto di Civitavecchia, il clima piacevole, gli spazi a disposizione.

Non è possibile vedere una città trascinarsi in questo modo sull’improvvisazione e il mantenimento dell’esistente.

Ci sono tante risorse umane competenti e con visioni moderne che non sono state mai coinvolte e che ho avuto modo di conoscere già durante le precedenti elezioni.

Ladispoli è fatta di circoli chiusi che si allargano in prossimità delle elezioni per poi perdersi. Ma così si rischia non vedere attiva parte della comunità. Quindi si rigenerazione e rigenerazioni visto il mix unico nel Lazio per combinazione demografica tra vecchi e nuovi!

Rigenerazione anche urbana ovviamente cosa che in questi anni è stata intesa come abbatto il vecchio storico faccio il nuovo totalmente slegato dal l’identità della nostra città. In mente ho un’idea di città intelligente, fiorente, interconnessa, non solo una trasformazione fisica del tessuto urbano, che ripensi agli spazi e li valorizzi, ma interventi di carattere culturale, sociale, economico e ambientale, il tutto finalizzato ad una migliore qualità della vita di tutti: cittadini residenti, turisti, lavoratori.

Si deve pensare ad un progetto integrato, che tenga conto di tutti gli aspetti, per esser attrattivi abbiamo bisogno di servizi e offerte oltre che di pulizia e decoro. Dobbiamo esser pronti a fornire le strutture e gli strumenti necessarie alla crescita della città.

Siamo in piena emergenza climatica, un problema che riguarda tutti in ogni dimensione. Che posto occupa nelle linee programmatiche della coalizione che ti sostiene?

Contrastare il riscaldamento globale è il filo conduttore del nostro programma. Ricordiamo che il cemento aumenta del 30%-50% la temperatura del suolo. Dobbiamo cambiare paradigma, non ci possiamo più sottrarre dalle nostre responsabilità, dai governi ai singoli cittadini a cui bisogna dare il giusto supporto per permettere di cambiare le abitudini quotidiane. L’amministrazione attuale è andata a chiedere agli imprenditori agricoli quali problemi sta creando la mancanza d’acqua? Lo sanno che sarà sempre peggio. E costruiamo in aperta campagna un nuovo centro commerciale? A favore di chi? Quando pensiamo a più verde per Ladispoli, o quando cerchiamo di favorire una mobilità urbana meno orientata all’automobile e più alle ciclabili e ai percorsi pedonali, il rinnovamento del parco mezzi pubblici con mezzi elettrici, tutto questo lo facciamo con scopo di raggiungere gli obiettivi che il mondo chiede. Ma queste sono solo alcune delle azioni che faremo, e le faremo nel brevissimo tempo. A lungo termine noi immaginiamo un comune zero emissioni, ad impatto zero, pensiamo di poter esser protagonisti nella creazione di comunità energetiche cittadine favorendo l’uso di energie rinnovabili. Anche il settore agricolo deve esser accompagnato in questo processo di transizione, aiuteremo gli imprenditori locali nel creare progetti sostenibili e li sosterremo nelle richieste di finanziamenti pubblici quando non saremo noi stessi a presentare domanda. Gli obiettivi di sostenibilità di AGENDA 2030 ci chiedono di impegnarci a fondo perché prossimi anni sono decisivi per il futuro della terra ed è per questo che ognuno deve fare la sua parte!

Chi occupa la poltrona di Sindaco non è un deus ex macchina con la bacchetta magica ma una persona che deve fare squadra per portare il risultato. Hai in mente un profilo della squadra?

Come spesso tengo ad affermare, ognuno di noi è il pezzo di un puzzle da costruire insieme. Lo slogan dell’apertura della mia campagna elettorale è “La forza della comunità”. Non l’io, dunque, ma il noi. Il punto da cui partire per costruire la squadra di governo sarà quello di rispecchiare le competenze con le finalità di un programma, scritto con l’obiettivo di rilanciare la città di Ladispoli nella sua globalità. Alle logiche ed equilibri di Partito vogliamo anteporre capacità e voglia di fare nei riguardi di un territorio che negli ultimi anni ha vissuto nell’incertezza, ma che ha al proprio interno grandi risorse capaci di proiettarlo con slancio verso il futuro. Ancora non vi sono nomi in mente, naturalmente tutto sarà costruito di concerto con la coalizione e con la partecipazione di tutti quei cittadini che hanno voglia di cambiare e di migliorare il luogo in cui vivono. Ci sono diverse eccellenze in settori trascurati da questa amministrazione, nomi che al momento non svelo. E aggiungo che tutti saranno chiamati a partecipare alla ripartenza di Ladispoli. Questi anni abbiamo visto la suddivisione tra buoni e cattivi dagli scranni dei consigli comunali. Con noi ci saranno idee che funzionano e idee che non funzionano indipendentemente da chi le propone. Adesso pensiamo a proporre a Ladispoli un progetto collettivo che guarda al suo domani con gli occhi della speranza, il resto verrà a tempo debito.

Sei una sfidante del Sindaco uscente, obiettivamente che pagella gli assegneresti?

Premesso che la pagella sarà data dai cittadini attraverso il voto. In primo luogo, ripenso ai tanti cittadini che nel 2017 scelsero il cambiamento quale forma di governo per la città e oggi, a distanza di 5 anni, si ritrovano con un’Amministrazione la cui pelle rispecchia esattamente un conservatorismo di potere ben lontano da quei principi di buona gestione che hanno caratterizzato per tanto tempo Ladispoli. Secondo poi, le politiche portate avanti in questa legislatura non hanno fatto altro che allontanare sempre più i cittadini dall’interesse per l’istituzione e quindi il governo locale, privilegiando gli interessi di parte e di pochi. Non dimentichiamo su tutti i passi indietro compiuti in settori come l’urbanistica, con una pianificazione del territorio che ha conosciuto il rispolvero di terminologie, dimenticate dalla popolazione locale, quali la speculazione edilizia.

