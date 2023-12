Fiumicino capitale internazionale del Saxofono • Terzo Binario News

Per due giorni Fiumicino diventa la capitale internazionale del Saxofono.

Sabato 25 e domenica 26 novembre al ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐’๐š๐ฑ๐จ๐Ÿ๐จ๐ง๐จ di Fiumicino si รจ tenuta la 1a Edizione dellโ€™INTERNATIONAL SAXOPHONE MEETING.

Un evento internazionale ideato ed organizzato dal Museo del Saxofono in collaborazione con la Saxophone Association Thailand e la Serafini Eventi, con il contributo dellโ€™Amministrazione della cittร di Fiumicino che ha visto protagonisti artisti di grandissimo livello internazionale provenienti dalla Thailandia, Taiwan, Cina e Italia.

La manifestazione si รจ svolta alla presenza dellโ€™๐€๐ฆ๐›๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ก๐š๐ข๐ฅ๐š๐ง๐๐ข๐š ๐Œ๐ฌ. ๐‚๐ก๐ข๐ซ๐š๐ค๐š๐ง ๐๐จ๐ซ๐ง๐ฌ๐จ๐ฉ๐ข๐ญ, del direttore del ๐ƒ๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐’๐š๐ฑ๐จ๐Ÿ๐จ๐ง๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐Œ๐š๐ก๐ข๐๐จ๐ฅ ๐”๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญ๐ฒ (๐“๐ก๐š๐ข๐ฅ๐š๐ง๐๐ข๐š) ๐ƒ๐ซ.๐–๐ข๐ฌ๐ฎ๐ฐ๐š๐ญ ๐๐ซ๐ฎ๐ค๐ฌ๐š๐ฏ๐š๐ง๐ข๐œ๐ก, del direttore dellโ€™๐จ๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐๐ข ๐’๐ฎ๐š ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐šฬ€ ๐ข๐ฅ ๐‘๐ž ๐๐ก๐ฎ๐ฆ๐ข๐›๐จ๐ฅ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ก๐š๐ข๐ฅ๐š๐ง๐๐ข๐š Pathorn Srikaranonda, del ๐ฉr๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐’๐š๐ฑ๐จ๐Ÿ๐จ๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐€๐ฌ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐’๐ก๐ฒ๐ž๐ง ๐‹๐ž๐ž (Taiwan), della ๐๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐จ ๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐’๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ข ๐’๐จ๐ง๐ข๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ญ๐จ๐ง๐ž e dellโ€™๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ข ๐ ๐ข๐ฎ๐ฆ๐ข๐œ๐ข๐ง๐จ ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐š ๐“๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข.

Due giornate di studio e divulgazione del patrimonio museale, oltre che di concerti durante i quali si sono esibiti il SA THAILAND SAXOPHONE ENSEMBLE (Thailandia), il SALAYA SAXOPHONE ENSEMBLE (Cina) e lโ€™HOT TO SAX (Ensemble di saxofoni del Conservatorio Santa Cecilia di Roma).

โ€œL’ispirazione per lโ€™ideazione di questo ambizioso progetto – spiega Attilio Berni, ๐๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐’๐š๐ฑ๐จ๐Ÿ๐จ๐ง๐จ di Fiumicino – รจ nata da una visita del Dott. Srikaranonda nel 2022, e si รจ, da subito, delineata come una valida opportunitร per testimoniare il successo internazionale conseguito dal nostro Museo. Un successo che, travalicando i confini europei, รจ giunto nel mondo asiatico ed ha convinto la Saxophone Association Thailand ad intraprendere un viaggio di oltre 9.000Km per venire a visitare e studiare il nostro piccolo museo, entusiasta di comprendere la complessitร del sistema organizzativo, la gestione e le operazioni che hanno contribuito alla notorietร internazionale della location e allo sviluppo di un’esperienza di visita che si rileva educativa ed emotivamente coinvolgente per i tutti visitatori.โ€

๐‹๐š ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ข๐ฅ๐š๐ง๐๐ž๐ฌ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š ๐ž๐ฌ๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ซ๐ข๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ข ๐ซ๐š๐ซ๐ข ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐๐ข๐ญ๐ข ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ž๐จ, ๐ฆ๐š ๐ก๐š ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง๐š ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ข๐ฅ๐š๐ง๐๐ž๐ฌ๐ž ๐ฏ๐ฎ๐จ๐ฅ ๐ญ๐ซ๐š๐ซ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ž๐จ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐จ๐ ๐จ ๐š๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ.