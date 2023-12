“Opera Femme – Callas Night" al Traiano di Civitavecchia, da un’idea di Franco Ciambella • Terzo Binario News

Il 15 dicembre concerto di Natale per i 100 anni dalla nascita della Divina. Ingresso a offerta a favore della Comunità Sant’Egidio

La cantante lirica più nota del mondo. La sua voce divina e il suo repertorio praticamente illimitato. Tra pensieri, ricordi e lettere dell’ultimo periodo di vita, quello vissuto a Parigi prima della sua morte, avvenuta nel 1977 a soli 53 anni.

Un modo originale e affascinante per ricordare i 100 anni dalla nascita della soprano Maria Callas (Manhattan 2 dicembre 1923 – New York – Stati Uniti d’America), una voce della lirica che ha segnato un’epoca e ha dato vita al “belcanto renaissance”. Occasione unica per osservare sul palco di un teatro l’elegante bellezza di una dei maggiori soprani di sempre, eleganza rivisitata dalla creatività e dall’immaginazione dello stilista, Franco Ciambella.

È quasi tutto pronto, al Teatro Traiano, per “Opera Femme – Callas Night: il concerto di Natale in onore di Maria Callas” da un’idea di Franco Ciambella, in programma al Teatro Traiano venerdì 15 dicembre, alle ore 21.

L’ingresso sarà ad offerta, con il ricavato interamente devoluto alla Comunità di Sant’Egidio. E già cresce la curiosità per la bellissima modella di Civitavecchia, Eleonora Piermarocchi, che sul palco interpreterà la famosa cantante, stella dei teatri per le sue altissime performance vocali ma soprattutto regina del gossip, per la sua sorprendente quanto sfortunata vita privata.

Sul palco del Traiano, un’altera Piermarocchi-Callas vestirà o meglio… svestirà abiti eleganti e raffinati, appartenenti ad una collezione che lo stilista Ciambella curò ben 25 anni fa, ispirata all’Opera ovvero abiti “narrati” in Norma, La Boheme, Turandot, Madame Butterfly, Tosca, tra soprese sexy e paraventi in scena. Lo spettacolo vedrà anche l’esibizione di Hongmei Nie, nata in Cina ma cittadina italiana da molti anni, raffinata interprete della lirica italiana e della canzone napoletana, oltre che, naturalmente, della tradizione musicale cinese.

Hongmei ha inciso e cantato con giganti della musica italiana e mondiale, come Luciano Pavarotti, ‪Miriam Makeba, Dionne Warwick, ‪Tom Jones, ‪Renzo Arbore e ‪Josè Carreras. Per alcune stagioni è stata ambasciatrice della lirica a Uno Mattina e in altri programmi Rai. Ha presentato l’Expo di Shanghai del 2010 al pubblico italiano di Rai Uno.

Nel 2000 ha avuto l’onore di cantare l’Ave Maria di Gounod in mondovisione dalla Sala Nervi in Vaticano proprio mentre il Papa apriva la Porta Santa di San Giovanni in Laterano ed inaugurava il Giubileo.

Nel 2008 è stata scelta dalla Polizia di Stato italiana per cantare all’Ambasciata italiana a Washington durante il Columbus Day, quale esempio di integrazione musicale e sociale tra popoli.

Nel 2016 ha cantato nel Barbiere di Siviglia per la regia di Katia Ricciarelli a Lecce.

Nel 2019 ha cantato al Capodanno Cinese della Televisione nazionale alcuni brani di Francesco Sartori, l’autore di “Con te partirò”, con cui collabora attivamente da molti anni.

Di recente si è esibita in teatri e altri set italiani. A novembre 2023 ha tenuto un importante recital a Shanghai in cui ha portato la traduzione della romanza italiana.

Accompagnerà la soprano al piano Maria Ida Iannuzzi, pianista dall’intensa attività artistica, specializzata in musica da camera, ha realizzato registrazioni musicali di autori contemporanei per trasmissioni sulla musica del ‘900 per Radio RAI3. Ha fatto parecchie tournée all’estero, Cina compresa. La serata vedrà la collaborazione del regista e giornalista Paolo Carrini.

La serata vedrà la collaborazione, per coordinamento tecnico luci e messa in scena, di Francesco Angeloni, (light designer di concerti e grandi eventi televisivi come Eurovision Song Contest, X Factor, Italia’s Got Talent), della Compagnia “Avanzi Di Scena” e della Wandy Star Service di Massimo Peroni per luci e audio.

Si ringrazia, per il patrocinio alla manifestazione, il Comune di Civitavecchia, il sindaco avv. Ernesto Tedesco e l’assessore alla cultura dott.ssa Simona Galizia, Antonio Giammusso per il contributo da Roma Città Metropolitana e la prof. Gabriella Saracco presidente fondazione CA.RI.CIV. per il sostegno ricevuto.

Per maggiori info si può passare direttamente all’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 o presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30.