Fiorucci: "Non c'è trasparenza nel bilancio di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“La prossima settimana si voterà in consiglio comunale il bilancio di previsione, ovvero il documento programmatico tramite il quale la maggioranza alla guida del Comune propone soprattutto le spese che i singoli assessorati e gli Uffici comunali potranno sostenere nel corso dell’anno.

Queste spese vengono messe in relazione alle entrate che il Comune prevede di avere, in modo da fornire una giusta copertura finanziaria delle stesse spese. Insomma tanti numeri dei quali troppo spesso non è chiara la stessa imputazione ai cittadini che con i loro tributi vanno poi a sostenere materialmente queste spese.

Il momento della presentazione del bilancio previsionale dovrebbe essere di massima condivisione e trasparenza, un momento di coinvolgimento di tutta la cittadinanza per metterla al corrente della destinazione dei loro soldi . Questo invece non accade e come al solito ci si limita a presentare dentro un’aula spoglia e durante un consiglio comunale, una montagna di numeri senza alcuna imputazione politica e ricostruzione di indirizzo.

Noi la vediamo diversamente, noi consideriamo il momento di presentazione del documento di previsione come un momento di grande attenzione, un momento dove la trasparenza e la condivisione deve esprimere la massima partecipazione anche da parte degli stessi cittadini che non devono essere attenzionati nel solo momento di richiesta del voto elettorale o del pagamento del tributo comunale”.

Dichiarazione di Francesco Fiorucci, consigliere comunale a Santa Marinella e presidente del Comitato INSIEME