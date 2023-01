Va a prendere le birre con il braccialetto elettronico: 40enne arrestato a Santa Marinella • Terzo Binario News

Un uomo con delle birre in mano che sta rientrando a casa. Una scena normalissima che si può notare in qualsiasi città ma se l’uomo con le birre in mano è un pregiudicato 40enne che dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari e sottoposto al controllo del braccialetto elettronico, allora lo scenario cambia totalmente.

Tanto che invece di godersi la bevanda davanti alla tv si è ritrovato un nuovo arresto a cui dover far fronte.

Questo è quanto accaduto qualche sera fa a Santa Marinella, con un nuovo arresto e una serata movimentata al Commissariato di Civitavecchia.

Intorno alle 20 arriva una segnalazione alla Sala Operativa della Questura: il trasmettitore infatti segnala che un uomo ai domiciliari nella cittadina tirrenica non si trova nell’abitazione.

La chiamata viene girata al Commissariato civitavecchiese da dove una pattuglia parte per verificare cosa sta avvenendo. I poliziotti effettuano spessi queste ricognizioni e non è così raro che i dispositivi facciano scattare l’allarme del “pregiudicato in fuga” anche su distanze minime come un’uscita in giardino o sul balcone. In ogni caso, serve accertarsi di cosa stia avvenendo. Così i poliziotti arrivano nell’abitazione di Santa Marinella ma non trovano nessuno, il che significa un certo grado di allerta. Ma non devono attendere molto per scoprire l’arcano: infatti mentre tornano alla vettura trovano il 40enne che sta rincasando come se non fosse successo nulla: era andando al bar vicino alla sua abitazione a fare scorte di birra. Viene trovato con le buste cariche di bottiglie. Un’ingenuità la sua, o un desiderio irrefrenabile: fatto sta che inizia tutto l’iter previsto nei casi di chi viola la restrizione: salita sulla volante della polizia e arrivo negli uffici di viale della Vittoria per una notte ben diversa da quella che il 40enne auspicava. Parte da viale della Vittoria la notifica destinata ai magistrati, con la ricostruzione dell’accaduto la sera e il giorno successivo si è tenuto il processo per direttissima. In tribunale, il giudice non ha fatto altro che ristabilire il provvedimento già assunto ovvero quello degli arresti domiciliari e gli agenti non è rimasto altro da fare che tornare a Santa Marinella per riportarlo a casa, sperando – per lui – che stavolta non gli torni la stessa irrefrenabile voglia di birra.