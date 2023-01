Cacciatore: "Attenzione alta, sto con Civitavecchia Bene Comune" • Terzo Binario News

“Ho sempre seguito con grande attenzione, assieme ai colleghi originari del luogo, le vertenze che riguardano Civitavecchia.

Una città, e un’area circostante, martoriate nei decenni dal punto di vista ambientale: fra il porto, la centrale a carbone, i tanti, troppi complessi industriali.

A questo si sono aggiunti di recente l’autorizzazione – voluta dalle principali forze del centrosinistra – al nuovo biodigestore, su cui ho sempre e pubblicamente espresso la mia contrarietà, nonché quella – che fortunatamente siamo riusciti ad evitare – sull’inceneritore a Tarquinia.

Anche la discarica di Civitavecchia è stata in questi anni l’ennesima dimostrazione di come i territori circostanti abbiano pagato le inefficienze della gestione rifiuti di Roma: anche su questo le mie posizioni sono sempre state nettissime, abbiamo ottenuti finalmente per legge il rispetto dell’autosifficienza e prossimità, che però era già disciplinata dal Piano Rifiuti del 2020 e sempre aggirata con atti straordinari.

Aggiungiamo – in un elenco di criticità riguardanti Civitavecchia e dintorni, che purtroppo è assai lungo – l’impatto del porto nei due anni di pandemia, aumentato a causa dello stop del settore crocieristico.

Personalmente ho sempre cercato di sensibilizzare sulla necessità di attivare l’area a rischio ambientale per Civitavecchia, in forza di una legge regionale, la 13/2019, a mia prima firma. Purtroppo quella legge è stata tenuta nel nascosta nei cassetti, per difficoltà tecniche che riguardano più gli equilibri voluti da PD, Italia Viva e Azione nella Maggioranza di questi 5 anni.

Anche il Piano Energetico regionale, mai concluso, si è rischiato riportasse quella stessa impronta a marchio Pd, per l’ennesima volta tradendo gli impegni di conversione della centrale di Torrevaldaliga. Sono contento di avere dato il mio contributo in questo senso. Il Piano è stato adottato.

Sono totalmente d’accordo con le sollecitazioni che vengono da “Civitavecchia Bene Comune”, sul fatto che Civitavecchia in particolare, ma anche il Lazio tutto, abbiano necessità di un nuovo modello di sviluppo davvero sostenibile, basato sulla decarbonizzazione e su forti investimenti nelle energie rinnovabili, che tenga assieme occupazione, salute, tutela ambientale”.

Marco Cacciatore Polo Progressista