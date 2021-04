Fiori sulle targhe di Pavese e Vian posati dalla Rete degli Studenti Medi di Bracciano - Terzo Binario News

“In ricorrenza dell’Anniversario della liberazione d’Italia, ci siamo riuniti, in collaborazione con l’ANPI di Bracciano, al Liceo I. Vian di Bracciano per donare un mazzo di fiori alle targhe di Cesare Pavese e Ignazio Vian, nome che è stato dato al nostro liceo.

Anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, noi della Rete degli Studenti Medi di Bracciano abbiamo deciso di agire nel nostro piccolo, ricordando le numerose vittime partigiane che hanno lottato per la liberazione dell’Italia dal terrore dei fascisti.

Anche dopo 76 anni da questo evento riteniamo importante ricordarlo, perché saremo noi giovani a dover insegnare alle future generazioni i drammi e le storie delle persone che hanno perso la loro vita e che oggi ci vengono raccontate dai pochi testimoni ancora in vita.

Continueremo a rivendicare, insieme all’ANPI, e insieme alle altre associazioni, un paese più giusto e libero da ogni forma di fascismo, perché smettere di lottare equivale a dar via libera al nemico.

Questo è solo il primo passo: infatti, domenica 25 aprile saremo in Piazza IV Novembre alle 16:30, insieme ai partiti e alle realtà locali per celebrare insieme la Resistenza”.