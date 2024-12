Finto incidente con estorsione, arrestato un 32enne campano a Casalotti • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 32enne di Napoli, con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione ai danni di una donna.

Lo scorso pomeriggio, la vittima, una 52enne italiana, ha denunciato ai Carabinieri di aver consegnato all’indagato 1.000 euro in contanti e gioielli in oro, dopo essere stata indotta da due telefonate in contemporanea, una sulla sua linea fissa da un sedicente “maresciallo dei Carabinieri” e una sulla sua linea mobile da un sedicente “avvocato”, che le rappresentavano gravi conseguenze giudiziarie a carico del marito rimasto coinvolto in un fantomatico sinistro stradale con esito mortale.

Al termine di immediata attività investigativa, i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 32enne in zona Casalotti, trovato ancora in possesso di quanto illecitamente ricevuto, recuperato e riconsegnato alla proprietaria.

L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma nel comune di residenza.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento – indagini preliminari -, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.