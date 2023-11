Filippo Turetta sarà estradato, in Italia entro dieci giorni • Terzo Binario News

E’ stato arrestato vicino a Lipsia, in Germania, Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

La fuga del 22enne di Torreglia è finita lungo l’autostrada A9 all’altezza della cittadina di Bud Durremberg, dopo una settimana di latitanza. L’auto su cui viaggiava era ferma sulla corsia d’emergenza, perché era finita la benzina e Filippo non aveva soldi per fare nuovamente rifornimento.

Dopo la convalida dell’arresto, Turetta è stato trasferito in un centro detentivo di Halle: le autorità tedesche potrebbero dare il via libera alla consegna del 22enne all’Italia già nei prossimi dieci giorni, non essendosi Turetta opposto all’estradizione.