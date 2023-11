Dalla Regione Lazio 4 milioni di euro per il trasporto pubblico locale destinati alla provincia • Terzo Binario News

Arriva un nuovo stanziamento da parte della Regione Lazio per il trasporto pubblico locale. 4 milioni di euro destinati ai comuni del Lazio, con esclusione di Roma Capitale, la quale gode di stanziamenti a parte. Il finanziamento, nato da una proposta dell’assessore alla mobilità e trasporti Fabrizio Ghera, è stato deciso come ulteriori risorse in favore del TPL per l’anno 2023 e si aggiunge ai 64 milioni già stanziati per l’anno in corso in favore dei comuni del Lazio.

Si vuole rinnovare la flotta di autobus che rappresentano la fitta rete di collegamenti tra piccoli e medi comuni anche con la la Capitale per il trasporto di pendolari e studenti al fine di limitare l’uso delle auto private.

“Stiamo cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini che si devono spostare quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole”, ha dichiarato Ghera “Il rafforzamento dei collegamenti su gomma tra i comuni è una delle priorità della Giunta Rocca anche in previsione del 2025 che rappresenta un’occasione unica per la valorizzazione di tutto il territorio laziale”, ha concluso l’Assessore