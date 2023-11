Fiamme in una cucina di via Consalvi spente di pompieri di Cerveteri • Terzo Binario News

Chiamata intorno alle 15 ai Vigili del Fuoco di Cerveteri per del fumo che si stava sprigionando da una cucina di via Consalvi 10 nel comune cerite.

In effetti al secondo piano dello stabile la stanza stava andando a fuoco, co le fiamme bloccate dai pompieri con l’appartamento in quel momento vuoto.

L’abitazione è stata messa in sicurezza e rassicurati gli altri condomini, impauriti dall’accaduto.

Sul posto il 118, la Polizia Locale e i Carabinieri.