Fibra ottica, a Cerveteri con Open Fiber arriva il “Piano Italia a 1 Giga” • Terzo Binario News

I lavori copriranno tutta l’area di Cerveteri, fino a ridosso del centro storico, comprese aree periferiche di via del Sasso e zona di Valcanneto

Al via sulla costa laziale il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR. L’intervento prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 3663 civici distribuiti sul territorio di Cerveteri.

I cantieri si concentreranno inizialmente sui primi 1.668 a Cerveteri e in seguito saranno allargati a Cerenova e Marina di Cerveteri. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo: le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

“Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Regione Lazio possiamo dirci soddisfatti dell’avvio dei lavori a Cerveteri” – commenta Marco Pasini, Regional Manager di Open Fiber Lazio – il Comune avrà una rete in banda ultralarga identica a quella delle grandi capitali europee e il cambiamento per la città sarà importante perché parliamo di una tecnologia altamente performante che contribuirà ad abbattere il digital divide”.

L’intervento su Cerveteri prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.

“In una società come quella odierna in cui tantissimi servizi si stanno evolvendo e la loro fruibilità è garantita attraverso l’utilizzo della rete internet è imprescindibile che nelle case dei nostri concittadini, sia che vivano all’interno del centro urbano che nelle zone più periferiche, ci sia una connessione adeguata e in grado di supportare le esigenze di tutti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – abbiamo avuto conferma durante la pandemia, quando il mondo intero ha lavorato e studiato in modalità remota, quanto sia importante avere una rete internet all’altezza. Con il ‘Piano Italia a 1 Giga’, Cerveteri capoluogo e le Frazioni saranno ora coperte dalla fibra. Uno step importante nel campo della modernizzazione e della connettività per la nostra città che interesserà tantissime famiglie che siamo felici come Amministrazione comunale di aver portato a compimento”.

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti del “Piano Italia a 1 Giga” – il progetto di digitalizzazione coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestito da Infratel Italia – per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.