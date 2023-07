È tutto pronto a Tragliatella per la XXXIII Sagra del Pollo Ruspante. L’appuntamento è per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto. Tre giorni di musica, intrattenimento ed enogastronomia per tutta la famiglia. Ecco il programma completo

