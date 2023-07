Una giornata a Trigoria con i campioni della Roma per Giammaria di Cerveteri • Terzo Binario News

Tantissimi selfie con i protagonisti della squadra: da Mourinho a Dybala, da Cristante a Ibanez fino a El Shaarawy, Smalling e Mancini

Una giornata che porterà per sempre nel cuore: una mattinata fianco a fianco con gli idoli della sua squadra del cuore. Giammaria, ragazzo di 12 anni di Cerveteri affetto da SMA, questa mattina insieme alla sua mamma Antonella Di Cola e alla sorellina Martina è stato a Trigoria, il campo di allenamento della squadra giallorossa.

Tanta l’emozione sia per il ragazzo che per la mamma, che ha potuto vedere negli occhi di suo figlio la gioia di poter fare un selfie con i calciatori della formazione guidata da Mourinho.

Dallo Special One a Dybala, il fantasista argentino idolo dei tifosi, passando per Pellegrini, Cristante, Ibanez, Celik, Matic, Abraham, Belotti, il giovanissimo Bove, il Faraone El Shaarawy, fino ai due pilasti della difesa Mancini e Smalling.

Nessuno, davvero nessuno si è tirato indietro: tantissime le foto giunte alla redazione in cui si vede smagliante il sorriso di Giammaria. Una bellissima testimonianza di come il mondo del calcio, ed in particolar modo quello della AS Roma, sempre attenta e sensibile, possa donare un sorriso.

La giornata è stata possibile grazie all’interessamento del gruppo Romanismo, che ascoltata la storia di Giammaria, si è messa immediatamente in contatto con la società giallorossa che ovviamente, come sempre, ha spalancato le porte a questo tifoso davvero speciale.