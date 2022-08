Fiamme a Valcanneto, intervengono Prociv Cerveteri e pompieri • Terzo Binario News

L’incendio in via Corrado da Magonza sembrava domato, poi è ricominciato

Su attivazione della sala operativa regionale la Prociv Cerveteri sta intervenendo da stamattina in via Corrado Da Magonza, per un incendio di sterpaglie e boschivo.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri è operativo con due moduli AIB e l’autobotte da 10.000 litri.

Con un equipaggio AIB si sta effettuando la bonifica ma visto il vento, le fiamme stanno riprendendo.

Sul posto i Vigili del Fuoco.