Ferite da arma da taglio al volto e al collo

Il gesto di un folle, ancora non identificato però. Versa in gravissime condizioni una donna di 47anni che è stata accoltellata a Roma, in Via Orti di Cesare, nei pressi della stazione ferroviaria di Trastevere.

La donna è stata soccorsa ed ha ferite di arma da taglio sia al collo che al volto.

Indaga la Polizia.