Festival di San Romolo a Civitavecchia: quest'anno il premio dedicato ad Alessandro Dimito • Terzo Binario News

Si chiudono domenica le iscrizioni alla manifestazione, creata negli anni ’60, che il musicista scomparso troppo presto ripropose nel 2013

Si chiuderanno domenica le iscrizioni per il prossimo San Romolo. Il festival giunto ormai alla sua quinta edizione è riuscito ad imporsi nel panorama culturale cittadino e non solo ed è diventato un appuntamento fisso anche per il teatro Traiano che quest’anno lo ospiterà il 18 marzo.

Tante le novità previste anche quest’anno. con la presenza sul palco anche di ospiti di livello nazionale.

“Siamo giunti alla 5a edizione di questo SanRomolo “moderno”, con le iscrizioni che stanno ormai per chiudersi – dichiara Valerio Mandrici – Si sfideranno 10 band, reinterpretando i brani della storia Sanremese. E’ un edizione alla quale teniamo molto, che si lega alla storia di questo evento, tutto civitavecchiese, nato nei salotti di una Civitavecchia degli anni ’60 di casa Cercelletta, è stato riproposto al Circolo della Soda da Alessandro Dimito, un amico, un fratello che ci ha lasciati troppo presto. E noi che abbiamo lavorato al suo fianco, a quella meravigliosa rinascita nel 2013, abbiamo voluto portare avanti questa sua idea, di condivisione, di musica, di solidarietà. In questi anni Alessandro è sempre stato con noi, anche al SanRomolo; lo abbiamo citato, ascoltato con le sue canzoni diffuse per il teatro, e quest’anno tenevamo che fosse ancora più presente, anche per far conoscere la sua storia e le sue idee a chi non avuto l’opportunità di viverlo. Abbiamo così chiesto alla famiglia se avessimo potuto intitolare il premio del SanRomolo a suo nome. Siamo così felici di dire che, da quest’anno, il vincitore del SanRomolo sarà insignito del “Premio Alessandro Dimito”.

Tutte le informazioni relative al festival e alle iscrizioni sono disponibili sul sito www.sanromolo.show