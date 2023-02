La Futsal Civitavecchia cerca il quinto risultato utile consecutivo • Terzo Binario News

Oggi al Lottatori affronta il Poggio Fidoni quarto in classifica

Nel bunker all’aperto dell’Ivan Lottatori, la Futsal Civitavecchia tenta di fare lo sgambetto alla quarta forza del girone B di C1 nella sesta giornata di ritorno. Infatti nell’impianto di Borgata Aurelia dalle 15 c’è la sfida con la Spes Poggio Fidoni, battuta nella trasferta reatina dell’andata.

La compagine ospite viene dal 3-3 interno ottenuto contro la capolista Palombara e con quattro punti di vantaggio sulla Vigor Perconti mantiene la posizione che regalerebbe i play-off. A inizio stagione c’era l’ambizione di lottare per la prima posizione.

Sul fronte nerazzurro, il clima è sereno: le tre vittorie con un pari nelle ultime quattro giornate hanno permesso una risalita in classifica tale da uscire dalle zone melmose attestandosi a 26 punti in condominio con l’Aranova.

La distanza dal Parioli – ultima squadra dentro i play-out – è di sei lunghezze e va mantenuta sfruttando un momento decisamente favorevole, oltre allo stesso fattore campo.

Cauto come sempre mister Umberto Di Maio: «Il Poggio Fidoni è un avversario ostico, reduce da sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare. Questo significa che sta attraversando una fase di ascesa come noi, forte anche di un paio di rinforzi arrivati nel mercato di gennaio in due ruoli chiave trattandosi di un portiere e di un attaccante. Se ci attenessimo ai pronostici, il risultato sarebbe chiuso. Il che per la Futsal è un vantaggio, in quanto non abbiamo proprio nulla da perdere. Possiamo giocare sereni, senza alcun assillo. Giocare al Lottatori ci aiuta, dobbiamo saper sfruttare questo aspetto» la conclusione dell’allenatore. Dal punto di vista dei giocatori, con capitan Damiano Leone tornerà disponibile Alessio De Amicis che ha scontato la squalifica mentre saranno assenti l’infortunato Luca Bellumori e Daniel Pernelli, quest’ultimo per motivi di lavoro.

In C2 oggi alle 15 c’è il Santa Severa Futsal secondo in classifica che al PalaDeAngelis di Santa Marinella attende la Virtus Monterosi ultima della classe. I neroverdi sono secondi a cinque lunghezze dalla capolista Canottieri Lazio, attesa dalla trasferta insidiosa nella tana del Bracelli. Occasione da non fallire per gli uomini di Vincenzo Di Gabriele, sia per tentare di accorciare verso la vetta ma anche per tenersi a distanza lo Sporting Club Santos – terza forza del girone D – ora lontano 8 punti.