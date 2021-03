Festa privata ai tempi del Covid, sorprese sei persone (tra cui due minori) - Terzo Binario News

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri di Roma sono chiamati a verificare la corretta interpretazione e la scrupolosa osservanza della normativa anticovid vigente.

E’ in questo contesto che , nella tarda serata di ieri, nel corso di uno dei servizi di pattuglia, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato sono intervenuti, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, in uno stabile di via Arnaldo Canepa, dove alcuni residenti avevano segnalato musica e vociare provenienti da un appartamento.

I militari hanno bussato alla porta, sorprendendo 6 persone – tra cui due minorenni – che stavano dando vita ad una festa. Per tutti è scattata la prevista sanzione amministrativa.