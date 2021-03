I Carabinieri della Stazione Prati, nella notte, hanno ricevuto la segnalazione di una probabile festa “abusiva” in un B&B di via di Monte del Gallo.

I militari dell’Arma, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, sono entrati nella struttura ricettiva, scoprendo 6 persone intente a far baldoria in una delle stanze, in barba al regolamento anti-covid. Sono stati tutti sanzionati.