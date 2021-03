Giornata di controlli dei Carabinieri nella Capitale, al fine di verificare il rispetto delle norme anti-Covid in zona rossa.

I carabinieri della Stazione Roma Bravetta sono intervenuti, su segnalazione di alcuni abitanti di zona, in via dei Torriani dove era stata segnalata una festa privata in abitazione. I Carabinieri hanno identificato 7 partecipanti, che sono stati sanzionati.