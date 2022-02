In via Maroncelli a Civitavecchia il manto stradale è pieno di buche e rattoppi - Terzo Binario News

Che il manto stradale di molte vie di Civitavecchia sia un vero e proprio colabrodo purtroppo è cosa nota. Il Comune sta intervenendo in più punti come in via dei Girasoli, a San Gordiano, ma ci sta molto ancora da fare. Come dimostrano le foto scattate da un cittadino in una strada molto frequentata di Boccelle, visto che, tra l’altro, conduce al supermercato Coop.

“Come si evince dalle foto, l’asfalto è pieno di crepe – scrive il signor Ezio Brogi – i,non basta una toppa di catrame a risolvere,con gli acquazzoni si muove facilmente,il manto stradale va tutto rifatto! Comunque questi sono alcuni tratti dia Via Ezio Maroncelli ,la strada è così per tutta la sua lunghezza”.