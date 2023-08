Incidente a Cesano: tre vetture coinvolte, due feriti gravi • Terzo Binario News

Lo scontro in via di Baccanello. Accertamenti di rito sui tre conducenti dei veicoli

Incidente a Cesano. L’episodio è avvenuto domenica 6 agosto intorno alle 21,30 in via di Baccanello. Per cause in corso di accertamento, sono state coinvolte tre auto: una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e una Audi.

Al volante del primo veicolo un 56enne italiano trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. A condurre il secondo mezzo una 48enne romena, accompagnata in codice rosso al Policlinico Gemelli, sempre in codice rosso. Un sudamericano, che si trovava sull’Audi, è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

Ci sono poi altri due feriti: un 19enne e una 27enne, anch’essi soccorsi in codice giallo. Accertamenti di rito sulle tre persone che si trovavano al volante delle automobili. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo XV Cassia.

c.b.