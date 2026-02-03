“Fermiamo il Biodigestore”, giovedì alle 17 riunione del Comitato in aula Pucci • Terzo Binario News

Il Comitato “Fermiamo il Biodigestore” lancia un appello a tutta la cittadinanza per esprimere una netta contrarietà al progetto del mega biodigestore previsto sul territorio, un impianto che desta forti preoccupazioni sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela della qualità della vita.

Si tratta di una scelta che rischia di compromettere l’equilibrio del territorio e la salute dei cittadini, imposto nonostante la contrarietà della comunità locale.

Per questo invitiamo cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla prossima riunione del Comitato che si terrà il 5 febbraio alle ore 17.00 presso l’Aula Pucci

L’incontro sarà un momento di confronto aperto, utile a condividere informazioni, esprimere le proprie preoccupazioni e stabilire insieme le forme di mobilitazione necessarie per difendere il territorio.

La partecipazione di ognuno è fondamentale: solo attraverso un coinvolgimento attivo e consapevole sarà possibile far sentire con forza la voce della comunità.

Il territorio va difeso. La salute non è negoziabile.

Comitato “Fermiamo il Biodigestore”