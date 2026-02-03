Campetti di San Liborio, riaperti i termini dell’avviso pubblico per la gestione • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa che è stata disposta la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione e per la gestione dell’impianto sportivo comunale denominato ‘Campetti di San Liborio’, ubicato in via Giulio Cerruti.

I termini per la presentazione delle istanze sono riaperti fino al 13 febbraio prossimo, alle medesime condizioni e modalità già previste dall’Avviso Pubblico del 14 novembre 2025.

L’avviso e la relativa documentazione sono disponibili sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.