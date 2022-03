Oggi nel Lazio 9mila guariti con 11 decessi e 4771 positivi, a Roma 2321 contagi - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 46.708 TAMPONI, SI REGISTRANO 4.771 NUOVI CASI POSITIVI (+2.459), SONO 11 I DECESSI (-8), 1.230 I RICOVERATI (-57), 98 LE TERAPIE INTENSIVE (-10) E +8.938 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 10,2%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.321.PROSEGUE LA DISCESA DELLA CURVA, I CASI SONO IN DIMINUZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE.

IN CALO ANCHE L’INCIDENZA A 676 SU 100 MILA ABITANTI (ERA 870 LA SCORSA SETTIMANA) E IL VALORE RT SCENDE A 0.74.

IN DIMINUZIONE ANCHE GLI INDICI DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO IN AREA MEDICA E IN TERAPIA INTENSIVA

***HUB STAZIONE TERMINI DEDICATO A CITTADINI PROVENIENTI DA UCRAINA: Attivo il servizio di assistenza destinato ai cittadini provenienti dall’ucraina, possibile effettuare tamponi, vaccini ed il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (STP) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.***Superata quota 13 milioni e 250 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 765 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 935 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 621 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 246 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 370 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.290 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.