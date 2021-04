Fdi Santa Marinella sui parcheggi blu: "D'accordo, anche se non ufficiale, ma ci deve essere rotazione" - Terzo Binario News

“Sono giorni che non si parla d’altro che della prossima creazione dei cosiddetti “stalli blu”, ma oltre a una delibera di giunta che ne stabilisce la creazione con affidamento alla Multiservizi, tutto il resto si limita a chiacchiere e supposizioni si come verranno poi gestite nella pratica.

Si parla di abbonamenti a residenti, a pendolari, di tariffa forse di un euro l’ora, con un tot di minuti gratuito, di necessità di rotazione delle auto parcheggiate per consentire, in alcuni punti critici quali il centro del paese, la fruizione più generalizzata, ma solo si parla, scritto nulla.

Può essere che se ne sia parlato tra consiglieri, nelle commissioni, ma come noto il nostro partito non ha eletti nelle liste di Fratelli d’Italia.

Premesso che di massima siamo d’accordo con la creazione del parcheggio a pagamento, dobbiamo però sollevare alcune contestazioni sempre indirizzate ai “si dice”.

La rotazione delle auto in sosta doveva già esserci in centro, è zona disco, mai visto nessuno a controllare.

Non vi sarà alcuna rotazione se verranno accettati in tutti gli stalli gli abbonamenti residenti, pendolari o altro. Per ottenere il risultato della rotazione occorre individuare alcuni posti ove non sono validi gli abbonamenti, ma solo il pagamento, anche a tagli piccoli di 15 minuti, per consentire di fare un bancomat o entrare in un negozio. Se così non sarà, il tutto si traduce effettivamente in una tassa sui consumatori e non in un reale beneficio.

Siamo invece molto sorpresi di come gli “europeisti militanti”, dimenticando che grazie ai vincoli di bilancio imposti da Bruxelles, le pubbliche amministrazioni debbano procurarsi con tutti i mezzi leciti dei nuovi introiti per far quadrare i conti, diventino improvvisamente sovranisti quando si tocca il loro portafogli.

Vero che noi tendenzialmente siamo sovranisti, ma si deve dare atto che accettiamo di essere in Europa e conseguentemente accettiamo anche tutte le imposizioni, giuste o sbagliate siano (dal nostro punto di vista).

Attendiamo quindi dall’amministrazione una ufficiale specifica relativa alla gestione dei parcheggi”.

Fratelli d’italia circolo Pirgy Santa Marinella e Santa Severa

Coordinatrice Fantozzi ilaria