Trani su Concorsopoli a Ladispoli: "Grando deve fornire risposte" - Terzo Binario News

“Andrea Mori, presidente della commissione che ha predisposto i concorsi, dipendente (fra gli altri) del Comune di Ladispoli, avrebbe ammesso agli inquirenti alcuni macroscopici errori di valutazione. Il primo, di fatto quello più grave – sostiene l’articolo qui sotto – di aver modificato l’elenco degli idonei allargando il punteggio da 45/31 a 45/21.

In questa fetta allargata di punteggio ci sono una marea di persone assunte tra politici, addetti alle segreterie, mogli, amici e chi più ne ha ne metta. Un errore che ha permesso a candidati che hanno preso l’insufficienza di ritrovarsi con un posto a tempo indeterminato tra Guidonia, Regione Lazio, Ladispoli, Civitavecchia e Tivoli.

Adesso la cosa si complica. O il Comune di Allumiere provvederà ad una revisione parziale del concorso o quello che accadrà a catena sarà un vero e proprio disastro per le amministrazioni pubbliche coinvolte”.

Lei, Sindaco Grando, si assume la responsabilità di questo disastro? Non ha niente da dire oltre quanto sostenuto in Consiglio Comunale, con una risposta insufficiente e, se permette, indecente? La città merita chiarezza, a partire dalla conoscenza di eventuali avvisi o convocazioni sopraggiunte da parte degli organi inquirenti. Non si può tergiversare oltre”.

Eugenio Trani