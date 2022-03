FdI: "Pnrr e centrodestra possono essere volano per Fiumicino" - Terzo Binario News

“Grande partecipazione oggi a Torreimpietra dove sono intervenuto al Convegno “Fiumicino: Polo d’attrazione” per evidenziare le grandi opportunità che la Città di Fiumicino potrebbe cogliere da i fondi del PNRR e soprattutto dall’arrivo del buon governo del centro destra.

L’intero litorale della provincia di Roma ed in particolare Fiumicino, con i suoi 80 mila cittadini, meritano di fare un salto di qualità nelle infrastrutture, nei trasporti, nei rifiuti e in altri settori strategici per il territorio come il turismo, la sanità, la pesca, il sistema portuale e aeroportuale.

“Le risorse del PNRR sono lì pronte per essere sfruttate, ma senza un’amministrazione in grado di presentare opportuni progetti i soldi non arriveranno. Abbiamo voluto spiegare come Fiumicino – tramite il PNRR – possa fare da volano, tornare allo splendore di una volta e diventare un vero Polo di attrazione per l’intero territorio circostante”

“In qualità di Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, il mio impegno sarà ancora maggiore per agevolare e fare da “sponda” a Fiumicino in questo percorso di grande crescita per imprese e famiglie” lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.