Bitti: "Fondi per il sociale di Ladispoli e Cerveteri chiesti tramite il Pnrr" - Terzo Binario News

L’assessore: “Come Comune capofila, abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria”

“In netto anticipo rispetto alla scadenza, come Comune capofila, abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati ad interventi di carattere sociale”. L’annuncio è dell’assessore alle politiche sociali, Fiovo Bitti.

“Una importante notizia – ha proseguito Bitti – per i cittadini di Ladispoli e di Cerveteri, in particolare per le famiglie più fragili. La richiesta di fondi riguarda, infatti, tematiche molto sentite, dai minori agli anziani, passando per la disabilità e la povertà estrema, rappresentata dai senza fissa dimora. L’avviso del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prevede sette linee di intervento. Con il comune di Cerveteri, si è deciso di partecipare come distretto per sei di queste, mentre, per una settima, rivolta in particolare agli operatori sociali, si opererà in sinergia con un altro distretto della nostra stessa Asl. Nelle prossime settimane, insieme alle funzionarie dell’ufficio di Piano del comune di Ladispoli, Simonetta Conti e Manuela Colacchi, e di Cerveteri, Giorgia Medori, che ringrazio per il lavoro svolto, si apriranno dei tavoli tematici con il terzo settore per definire i vari progetti, in attesa che il ministero ci comunichi i finanziamenti concessi”.