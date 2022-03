Tidei ribatte: "Dalle 7 sigle tante parole per non dire nulla se non illazioni e bugie" - Terzo Binario News

Il sindaco di Santa Marinella replica al documento a firma di Il paese che vorrei, Sinistra Democratica, Partito Rifondazione Comunista, Gruppo Misto, Io Amo Santa Marinella, Orizzonti Comuni, L’Ancora

“537 parole, 3306 caratteri, 7 sigle (ma nemmeno 7 single) per non dire nulla se non illazioni, bugie e diffamazioni.

Amanti della gogna ma non della giustizia, e senz’altro ancor meno del rispetto delle regole.

Prima adombrano oscure vicende riguardo a un caso giudiziario, ma poi si chiedono risposte all’amministrazione.

Ora a parte che l’amministrazione non può ne deve interferire su delle indagini in corso, nondimeno se fossero verosimili le accuse, verrebbero meno le critiche sulla mia figura: infatti se fossi stato d’intralcio a presunte trasformazioni edilizie allora come potrei essere un cementificatore? In quattro anni non si è vista una gru su Santa Marinella ma solo impalcature a riqualificare l’esistente.

È indubbio che lo strumento delle dimissioni collettive sia legittimo come lo è l’astensionismo ai referendum, ma se viene attenzionato dalla magistratura forse non è legittimo il modo con cui lo si vorrebe ottenere.

Riguardo alle altre farneticazioni, se qualcuno utilizzava luce a scapito del Comune, il giusto destinatario della denuncia è la caserma dei carabinieri e non qualche testata giornalistica.

La “triste vicenda” dell’Università Agraria di Civitavecchia riguarda appunto Civitavecchia e non mi pare che sia di pertinenza di questa amministrazione il commentare alcunché (tra l’altro anche questa è una vicenda che vede il riserbo degli atti da parte dell’autorità inquirente).

In conclusione di vero c’è solo l’affermazione che <<questa amministrazione è figlia del suo disegno e progetto politico>>, progetto che ha raccolto il voto della maggioranza degli elettori cosa che le 7 liste firmatarie sono state ben lontano da ottenere.”

Avv. Pietro Tidei