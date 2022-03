Farmacie, alla "Cisterna" di Civitavecchia s'inaugura il Cardiopoint - Terzo Binario News

Il Presidente di CSP srl, avvocato Fabrizio Lungarini, presenzierà sabato 19 marzo 2022, alle ore 10 alla farmacia comunale “Cisterna” in Viale Togliatti 12, per la inaugurazione del Cardiopoint allestito presso la Farmacia Cisterna, ovvero l’avvio di una serie di servizi diagnostici disponibili in farmacia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Farmacia dei servizi” che ha lo scopo di ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del Sistema sanitario nazionale .