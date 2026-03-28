Fare Ambiente Ladispoli: "Violenza sugli animali è disumana, responsabili ricevano pena certa" • Terzo Binario News

Il comunicato stampa delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli

Quello che è accaduto a Cerveteri, anzi, nella nostra così VICINA Cerveteri, è qualcosa di terribile e disumano.

Non esistono parole che possano lenire o mitigare il nostro pensiero sulla vicenda, perché la violenza contro gli animali non ammette giustificazioni né attenuanti.

Chi compie gesti del genere non colpisce solo un essere dolce e indifeso, ma ferisce profondamente l’intera comunità e i valori di rispetto e civiltà su cui dovrebbe basarsi la nostra società.

Una gattina presa a calci e morta a seguito di atroci percosse non può lasciarci indifferenti.

Mentre scriviamo, a stento riusciamo a continuare… sembra come se i lamenti di quella povera bestiolina riecheggino ancora.

Come quella notte, in cui è impossibile che si sia consumato un tale assassinio e nessuno se ne sia accorto.

Non possiamo restare indifferenti, non dobbiamo abituarci.

Il silenzio è complicità.

Questa vicenda si unisce a quella di Rosi, la gattina seviziata a Roma, nel quartiere Tor Tre Teste.

E a quella di Elettra, la gattina che ha ricevuto cure veterinarie per tanto tempo ma, visto lo shock tremendo, è morta dopo agonie terribili il 15 marzo. La micetta era appena nata e un gruppo di ragazzini l’ha torturata usandola per giocare a pallavolo.

Ci appelliamo alla giustizia e alla Legge Brambilla, ma non siamo stupidi e sappiamo che non è ancora abbastanza.

Il modo in cui trattiamo gli animali dice tutto su ciò che siamo. E oggi, purtroppo, ciò a cui assistiamo è qualcosa che non possiamo e non vogliamo accettare.

Per ciò che riguarda noi, il nostro posto sarà sempre a fianco degli animali.

E per loro combattiamo contro i vigliacchi e affinché anche le leggi in materia siano veramente applicate. Auspichiamo che i colpevoli siano riconosciuti e che per loro ci sia una condanna, giuridica e divina. Alla seconda non potranno certamente sfuggire.