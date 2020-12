"Fai smettere il Coronavirus": le lettere dei bambini a Babbo Natale (FOTO) - Terzo Binario News

“Quest’anno mi sono sentita molto sola, mi è mancata molto la scuola,

però sono stata anche molto felice perché nella mia famiglia nessuno si è contagiato. Quello che più di tutto desidero è che il Covid-19 possa sparire e che torni il sorriso a tutti”. Scrive così Giulia in una delle circa 10mila letterine indirizzate a Babbo Natale e intercettate dai portalettere di Poste Italiane nel circuito postale di Roma e provincia, che conta circa 400 uffici postali e 2350

cassette di impostazione.

Anche in questo 2020 segnato dalla pandemia globale, l’Azienda ha rinnovato il consueto appuntamento con la tradizione, raccogliendo le speranze e i desideri dei bambini. In tutta Italia in pochi giorni sono arrivate ben 180mila letterine, molte delle quali con frasi e pensieri dedicati all’emergenza sanitaria.

“La tragedia più grande – racconta Giorgio – è che forse non posso trascorrere il Natale con tutta la mia famiglia. Perciò il mio obiettivo è fare del mio meglio per

eliminare il Covid. Sto passando un periodo un po’ di difficile della mia vita perché sto frequentando molto poco il mio migliore amico e un po’ ci soffro”. Gli fa eco Stefano, che scrive: “Caro Babbo Natale, quest’anno è stato un periodo un po’ particolare. C’è in corso una pandemia per colpa di un virus, perciò siamo stati per un lungo periodo a casa (che noia!) ma ora per fortuna possiamo andare a scuola ed è molto meglio”.

Infine Susanna, che rivolge un vero e proprio appello, semplice ed eloquente: “Caro Babbo Natale, fai smettere il Coronavirus”. Insieme alle immancabili richieste dei regali, c’è anche chi si preoccupa del panciuto dalla barba bianca, come Sofia, che spera “che almeno il Polo Nord sia zona bianca e possiate andare in giro”

oppure dà indicazioni, come Alessandro: “Quest’anno per favore dovresti venire entro le 10 e se non puoi entrare in casa lascia pure i doni sul pianerottolo. PS Ricordati la mascherina!”.

L’iniziativa di Poste Italiane quest’anno è ancora più digitale. Sul sito dedicato

www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it, infatti, è possibile scaricare i disegni da colorare e stampare la lettera di risposta di Babbo Natale. Inoltre, è stata attivata l’app “Zen e Zero” (disponibile su Google Play e Apple Store) con un divertente “cooking game”. Per ciascun partecipante, la missione sarà quella di scoprire se il

sapore del Natale è lo stesso in tutto il mondo, grazie ai due chef di Babbo Natale, Zen e Zero, che aiuteranno i bambini durante il gioco.

Il progetto, che ha come sempre una finalità educativa e sostenibile, quest’anno ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della corretta alimentazione. Per questo Poste Italiane ha deciso di sostenere Unicef e tramite il link presente sia sul sito che sull’app sarà possibile donare una piccola somma per garantire latte e alimenti terapeutici ai bambini che ne hanno bisogno.

Le lettere dei bambini

“Ciao Babbo, spero che almeno il Polo Nord sia zona bianca e possiate andare in giro”. (Sofia)

“Quest’anno per favore dovresti venire entro le 10. PS Ricordati la mascherina!”. (Alessandro)

“Caro Babbo Natale, fai smettere il Coronavirus”. (Susanna)

“Caro Babbo Natale, siamo tre fratellini: Daniele, Mattia e Francesco. Quest’anno è stato un anno difficile per via del Coronavirus ma stiamo bene. E visto che abbiamo già dovuto sopportare tanti cambiamenti per questo virus almeno un regalo per tutti e tre ce lo meritiamo: il cane! Noi intanto ti promettiamo di fare i bravi. Io studio e faccio i compiti senza storie e Mattia e Francesco non faranno i capricci. Ti vogliamo bene. Ciao Babbo! PS Il cane ha bisogno della cuccia, due ciotole, un guinzaglio e un vestito”.

“Caro Babbo Natale, come stai? Mi sei mancato molto specialmente in quest’anno così difficile per tutti. Mi sono sentita molto sola, mi è mancata molto la scuola però sono stata anche molto felice perché nella mia famiglia nessuno si è contagiato, grazie a Dio! Quello che più di tutto desidero è che il Covid-19 possa

sparire e che torni il sorriso a tutti. Certo, ho anche qualche piccolo desiderio personale, vedi tu che puoi fare: 1) una bambola (Reborn), ne ho vista una che mi piace tanto, Caterina; 2) Barbie 2020; 3) Smartwatch rosa orologio; 4) il costume di Lady Bug; 5) il film “Il primo Natale”; 6) Tikki di Lady Bug; 7) la LOL, confetti under wraps; 8) orecchini. Grazie di tutto. TVB, dalla tua Giulia”.

“Caro Babbo Natale, per questo Natale vorrei il Clemphone 7.0, l’armadio dei sogni di Barbie, Lego Super Mario Starter Pack. E tu che sei magico puoi cercare di far passare il Coronavirus per favore?”. (Sara)

“Caro Babbo Natale, quest’anno è stato un periodo un po’ particolare. C’è in corso una pandemia per colpa di un virus. Perciò siamo stati per un lungo periodo a casa (che noia!) ma ora per fortuna possiamo andare a scuola ed è molto meglio. Per questo Natale mi piacerebbe ricevere il Lego “Sala delle Armature” di Iron

Man. Con affetto”.

“Caro Babbo Natale, è il tuo caro Giorgio che parla! Quest’anno non è come tutti gli altri anni perché a differenza di tutti gli anni passati quest’anno si è intromesso il Covid-19. Io sono davvero molto triste e credo anche tu, però quest’anno la tragedia più grande è che forse questo Natale non posso trascorrerlo con tutta la

mia famiglia. Perciò il mio obiettivo è fare del mio meglio per eliminare il Covid-19. Devi sapere che sto passando un periodo un po’ difficile della mia vita, perché sto frequentando molto poco il mio migliore amico ed è un po’ che ci soffro. Adesso, non per complicarti lavoro, ma se puoi potresti lasciarmi una prova che esisti? Così lo dimostro alla gente che non ti crede, te l’ho chiesto perché parlano male di te! Vabbè, dato che io mi ritengo un bravo bambino puoi farmi qualche pensierino? Grazie, Giorgio”.

“Caro Babbo Natale, quest’anno ti chiedo poche cose. La cosa che vorrei di più di tutti è che passa il Covid. Ecco la lista delle cose che vorrei: maglioni, pelliccioni (anni 10-11-12), jeans a vita alta (anni 10-11-12), lavagna magnetica, Jenga, Macchina delle bugie, La Cucaracha, 5 secondi, Lego Friends l’ospedale di

heartlake multicolore, Lego Friends Adventure Camp Tree House, skateboard Penny. Spero che quest’anno potrai venire e ho cercato di non chiederti tante cose quindi spero che non siano molte. Ti voglio molto bene. Grazie, grazie, grazie Babbo Natale”.

“Ciao Babbo Natale, come stai? Sai, adesso con il Covid e non si può uscire. Mi dispiace! Ho cercato di essere una brava bambina e se lo merito mi piacerebbe riceve Pictionary Air, Cool maker Hollywood hair, Barbie color reveal sirena, Barbie Ultimate, Cool maker unghie”. (Flavia)

“Caro Babbo Natale, quest’anno per Natale vorrei il Millennium Falcon di LEGO e spero che non ti prendi il Coronavirus. Ciao Babbo Natale!”. (Antonio)

“Caro Babbo Natale, come tutti gli anni ti scrivo la mia letterina. Ovviamente hai sentito parlare del Covid? A proposito, tu stai bene? Spero di sì, però anche se quest’anno sarà un po’ più complicato non ci dobbiamo fare intimorire. Coraggio, ce la faremo! Dato che secondo me sono stata brava ti volevo chiedere qualche regalino, tra cui un criceto da compagnia, la Barbie dei Me contro Te, l’aereo delle Barbie, dei vestiti e scarpe di Barbie, l’armadio delle Barbie”.

“Caro Babbo Natale, sono Brando, il fratello di Antonio. Volevo chiederti per questo Natale pantalone e maglia, tuta, pigiama, piccolo giochino, soldi. Grazie per quello che porterai. PS Io sono sempre con Antonio quello che porti a lui è pure mio. Ciao, Brando”.

“Caro Babbo Natale, io sono Francesca. Per Natale il mio desiderio è far sparire questo Covid-19 così stiamo tutti bene perché a me mi fa molta paura e sono molto preoccupata. Poi, se ce la fai, vorrei delle cuffie da games e visto che sei così gentile come in tutti questi anni vorrei anche una sim e anche che la mia famiglia e

i miei compagni e le maestre stessero bene. Grazie di cuore”.

“Dear Santa, I’m Martina and I’m nine years old. I’m from Genzano in Italy, I’m italian. For Christmas I would like rollerblade. How are you? I’m very thin and I’m very happy for Christmas! I like sports and play volleyball. My favourite sport is rhythmic gymnastic, my favourite hobby is reading books. What is your favourite hobby Santa? I like all food excepting some cheeses. Do you like cheeses? I wolud to disappear the Covid-19, I don’t love it! Are you sad for Covid-19? Let’s change subject, are you happy for Christmas? And now I write in Italian language! Ti ho scritto in inglese perché ho superato il primo livello del corso Trinity che ho fatto a scuola e volevo farti vedere i miei miglioramenti. Quest’anno mi piacerebbe che tu mi lasciassi i regali sotto l’albero perché vorrei vivere la vera emozione che ti dà una sorpresa. Sono anche un po’ triste perché a causa del Coronavirus probabilmente non potrò festeggiare il Natale con i miei parenti, soprattutto con mia cugina Ludovica e mio nonno Palmerino che io chiamo nonnuccio perché sono affezionata. Sai che ho messo da poco da parte dei giochi di quando ero più piccola dai dare ai bambini poveri? Io sono fortunata ad avere dei genitori che mi vogliono bene, una casa dove vivere, del cibo e i giochi, soprattutto una scuola dove imparare tante cose. Io spero che tutti i nostri desideri, prima o poi si avverino, che le nostre paure spariscano. Mi auguro che la mia lettera ti abbia fatto compagnia e magari giorno vedrò la tua casa! La tua Martina. Ti ho fatto anche dei disegni!”.