Ricercato viene scovato dalla Polizia: i familiari oppongono resistenza - Terzo Binario News

Doveva espiare la pena di un anno, sei mesi e 25 giorni per furti. Un giovane di etnia rom – G.H. le iniziali – è stato scovato dal reparto investigativo del VI Distretto Casilino. L’episodio è accaduto venerdì 18 dicembre in via Carlo Amoretti, all’altezza di via Andrea Torre.

Secondo quanto appreso, gli agenti hanno notato il ragazzo insieme ad altre persone, vicino a un camper. Allora, si sono avvicinati e nel corso dei controlli è emerso che era ricercato.

I familiari di G.H. hanno opposto resistenza ma alla fine i poliziotti sono riusciti ad assicurare il malvivente alla casa circondariale di Frosinone