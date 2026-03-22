Il parcheggio antistante il tribunale di Civitavecchia intitolato a Rosario Livatino • Terzo Binario News

“Abbiamo intitolato il parcheggio antistante il Tribunale di Civitavecchia a Rosario Livatino.

Ringrazio il dottor Angelo Salvi, componente del Centro Studi Livatino, il dottor Francesco Filocamo, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, e tutte le autorità civili, militari e religiose presenti per aver condiviso con noi questo momento così significativo.

Un luogo di lavoro e di vita, attraversato ogni giorno da magistrati, avvocati, operatori della giustizia e cittadini, porta da oggi il nome di un uomo che ha servito lo Stato con rigore, umiltà e altissimo senso del dovere.

Rosario Livatino non è stato soltanto un magistrato ucciso dalla mafia. È stato un esempio limpido di giustizia vissuta come servizio, mai come potere; come responsabilità, mai come affermazione di sé. La forza della sua testimonianza sta proprio in questa sobrietà, nella fedeltà silenziosa alle istituzioni, nel coraggio con cui ha portato avanti il proprio compito fino all’estremo sacrificio.

Perché ci sono nomi che non servono soltanto a ricordare, ma aiutano a indicare una strada. E quello di Rosario Livatino è uno di questi.

Grazie a Francesco Cristini per le foto”.

Così sui soical il sindaco Marco Piendibene.