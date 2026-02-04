“Fabio Morolli vivrà per sempre nei nostri cuori”: Croce Rossa Italiana gli intitola la sala prelievi della sede di Santa Severa • Terzo Binario News

Emozionante cerimonia lo scorso sabato nella sede operativa di Croce Rossa Italiana, la Presidente Rosanna Saba: “Fabio era molto più di un volontario, era un fratello per tutti noi”

Una mattinata carica di emozioni quella di sabato 31 gennaio nella sede di Santa Severa della Croce Rossa Italiana. Alla presenza di tantissimi volontari, provenienti anche da Comitati limitrofi, si è tenuta la cerimonia di intitolazione della sala prelievi a Fabio Morolli, volto storico del Comitato presieduto da Rosanna Saba e venuto a mancare nell’agosto scorso a seguito di un incidente stradale.

“Con Fabio non abbiamo perso solamente un volontario, un punto di riferimento per le tantissime attività del nostro Comitato, ma abbiamo perso un amico, un fratello, una persona sempre sorridente e pronta non soltanto ad aiutare il prossimo, ma ad aiutare tutta la squadra – ha dichiarato Rosanna Saba, Presidente del Comitato di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana – è vero: il suo ricordo è vivo in ognuno di noi ogni giorno, ma ci tenevamo che l’aula dedicata alle donazioni di sangue, il settore che il nostro Fabio coordinava, portasse il suo nome e la sua immagine. Un pensiero piccolo, ma che viene dal cuore, certi che i suoi insegnamenti, il suo modo garbato e il suo infinito amore per Croce Rossa continueranno a vegliare ogni giorno sul nostro operato e sulle nostre azioni”.

“Un pensiero speciale lo voglio rivolgere a Sonia, sua moglie, con la quale abbiamo organizzato questa cerimonia e che proprio nel ricordo di Fabio, insieme ad altri componenti della famiglia, quest’anno ha scelto di entrare in Croce Rossa facendo il corso da Volontaria – ha aggiunto la Presidente Rosanna Saba – insieme, continueremo il lavoro svolto da Fabio, per coltivare e far crescere sempre di più il sogno di un’Italia che aiuta e sa aiutare”.