Executive master in Business Administration: perché sono così ricercati dalle aziende? • Terzo Binario News

Il concetto di formazione continua, per molti professionisti, è ormai assunto e sentito, al punto da diventare quasi una discriminante di benessere nell’azienda in cui si lavoro.

Cogliere le opportunità formative offerte dalle aziende o beneficiare di una flessibilità lavorativa che lascia spazio alla formazione permanente, sembra essere uno dei benefit di maggiore successo tra i professionisti più avveduti e lungimiranti.

La ragione è semplice, accrescere le proprie conoscenze e competenze attraverso un confronto costante con realtà diverse da quella in cui si lavoro è considerata la principale chiave di accesso alla propria crescita professionale e i migliori scatti di carriera.

Ma la formazione è davvero tutta uguale?

Il mercato, oggi, offre davvero una vasta scelta tra corsi di specializzazione, professionali, workshop, eventi, tutti dedicati a specifici settori lavorativi e di apprendimento.

Senza entrare nel merito delle singole proposte, ciò che davvero conta, quando si deve scegliere un percorso formativo che completi le proprie conoscenze, riguarda il valore aggiunto che è in grado di offrire.

Si prendano ad esempio gli Executive Master in Business Administration, veri e propri master altamente qualificanti, spesso organizzati in poche ore a settimana da seguire a distanza, che però offrono grandi opportunità di crescita ai professionisti che li frequentano.

Il motivo è presto detto. L’approccio altamente pratico, multidisciplinare e trasversale offerto dagli EMBA ha pochi eguali nel mercato della formazione, con in più la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro, a tempo pieno, proprio perché organizzati in alcuni week-end dell’anno.

Si tratta di percorsi così validi da essere appannaggio solo delle più prestigiose scuole di formazione, come l’EMBA di 24ORE Business School.

Riuscire a inserire nel proprio CV un titolo del genere, specie se frequentato in un ente di calibro elevato come 24ORE Business School, vuol dire essere visti con un occhio di riguardo dai recruiter, che sono consapevoli di poter contare su un paniere di competenze così competitive e consolidate da desiderare di accaparrarsi la risorsa umana in in questione.

D’altra parte, l’EMBA di 24ORE Business School permette agli studenti professionisti di entrare nelle maglie organizzative delle aziende più affermate, apprendendo metodologie organizzative, automazioni e tecnologie implementate, innovazioni e quanto necessario per guardare nella giusta prospettiva la realtà in cui si lavora.

Frequentare un EMBA, che in più permette di confrontarsi con professionisti del settore, lavorare a progetti reali, visitare le aziende e approfondire casi studio, offre numerosi vantaggi.

Tra quelli che spiccano maggiormente, senza dubbio, vi è anche la possibilità di ampliare il network delle proprie conoscenze, accedendo così a circuiti relazionali che possono rappresentare terreno fertile per le collaborazioni future.

Per tutte queste ragioni, gli EMBA sono percorsi formativi su cui tanti professionisti e imprenditori investono, certi di poter raggiungere un ritorno in termini di prestigio, carriera e soprattutto remunerazione ben oltre i costi spesi per poterlo frequentare.