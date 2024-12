Come prendersi cura del viso prima dei 40 anni • Terzo Binario News

Chi ha meno di 40 anni, e può ancora vantare una pelle luminosa e giovanile, raramente si preoccupa del “dopo”. In realtà, anche quando si è ancora sotto i fatidici “anta”, prendersi cura del viso può rivelarsi determinante al fine di mantenere al meglio un aspetto fresco e una cute elastica. Occorre però utilizzare i prodotti giusti e adatti alle proprie, specifiche esigenze.

Prevenire ed eliminare le prime rughe

Quando i 40 anni sono vicini, potrebbero cominciare a mostrarsi i primi segni di espressione intorno a occhi e bocca, quindi vi è la necessità di affrontare queste prime rughe con un prodotto dedicato. Delle creme lifting di qualità nonché in linea con le caratteristiche dell’epidermide possono essere d’aiuto, in quanto il loro effetto è esattamente quello di distendere tali inestetismi.

Ovviamente, la prevenzione sarà il tema predominante, per cui via libera a formulazioni leggere con una base di acido ialuronico, che garantisce il mantenimento dell’elasticità in maniera naturale. Va infatti a nutrire, letteralmente, il sistema connettivo fornendo idratazione e promuovendo il rinnovamento cellulare; previene le infiammazioni e mantiene quindi la pelle equilibrata senza ungere.

Molte donne ricorrono, successivamente, anche a filler a base di questa sostanza. Tuttavia, grazie a sieri di ottima qualità, la scelta sarà molto personale e spesso la differenza la fa una skincare attenta e costante.

Luminosità e skincare

Gli antiossidanti sono spesso alla base della skincare, perché sono quelli che prevengono l’invecchiamento cutaneo. L’idratazione va invece bilanciata a seconda del tipo di pelle: è ovvio che su una pelle mista o persino grassa, delle creme troppo “ricche” possono avere effetti negativi, quindi bisogna sempre leggere bene la formulazione prima di acquistare un prodotto, accertandosi che sia adeguato al proprio viso.

L’olio di rosa canina è un ottimo stimolante per le cellule, per cui può essere utilizzato sia per il viso che per il corpo, mentre un buon tonico è ideale per cominciare bene la giornata. Proteggere la pelle dagli agenti esterni è fondamentale in tutte le stagioni: raggi UV, vento, freddo estremo sono tutti elementi che seccano e favoriscono i radicali liberi. Per cui, una protezione preventiva diventa imprescindibile, specialmente prima del make-up.

Eliminare le cattive abitudini e usare struccanti adeguati

Stili di vita errati hanno un forte impatto sulla pelle del viso: così come lo smog, anche il fumo è deleterio. Eliminare le cattive abitudini, quindi, fa parte del programma di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Sarebbe poi sempre bene usare prodotti per il make-up di buona qualità che non contengano sostanze aggressive, adatti al tipo di pelle e che non lascino irritazioni nemmeno dopo ore. Persino la crema struccante diventa una scelta da fare con estrema cura.

Le acque micellari sono tra le migliori in assoluto, perché i tensioattivi contenuti catturano, letteralmente, le particelle da rimuovere senza stressare la cute. Non viene infatti rimossa la naturale barriera lipidica che funge da protezione della pelle. In alternativa, si possono usare latti detergenti o mousse dalla texture molto morbida che rimuovono il trucco e al contempo nutrono e idratano il viso in modo naturale.