Ex Polisportiva Santa Severa, Tidei: “Entro il 2023 si andrà alla gara pubblica” • Terzo Binario News

Il sindaco Pietro Tidei replica a Rifondazione Comunista su sito dell’ex Polisportiva di Santa Severa.

“È diventato estremamente noioso rincorrere ogni giorno le bugie che vengono raccontate da una tale Elisabetta Gallo, alla quale ripetiamo per l’ennesima volta, nonostante non ci sia peggior sordo di chi non vuol sentire, che la ex sede della Polisportiva di Santa Severa è stata gestita per anni da un gruppo di persone che si è rivelato impreparato ed assente per aver reso l’intera area completamente abbandonata, al punto che la Regione Lazio dopo aver effettuato un sopralluogo ne ha dichiarato l’inagibilità e la mala gestione, decidendo di affidarla a nuova gestione” spiega Tidei.

“A tal proposito, il Comune di Santa Marinella si è mosso da settimane per cercare di ridare decoro al parco, oggi ripulito dalla spazzatura e dall’erba alta e nuovamente vivibile grazie all’intervento della società della Multiservizi.

In particolare, come già affermato, la parte riservata agli impianti sportivi sarà adibita momentaneamente a parcheggio riservato ai bagnanti.

Il parco sarà quindi affidato fino alla fine dell’anno ad un soggetto che si è reso da subito disponibile a mantenere l’area pulita con campi da tennis attivi e un piccolo chiosco di distribuzione funzionante con l’impegno di curare il sito rendendolo visitabile e in totale sicurezza.

Cara Sign.ra Gallo la verità è semplicemente questa, la stessa su cui questa amministrazione continua a replicare. Il sito tornerà in possesso dei cittadini di Santa Severa, i quali potranno finalmente tornare a frequentare quell’area verde a due passi dal mare, non appena la Multiservizi potrà completare l’intervento, in parte già visibile dalle fotografie scattate sul posto e diffuse sui social network che ne sono la prova.

Entro il 2023, di concerto con la Regione Lazio, faremo una gara pubblica per la gestione del parco dell’ex sede della Polisportiva che con i finanziamenti potrà essere riqualificata, valorizzata e consegnata alla città.

Pertanto invitiamo la Signora Gallo che tanto scrive senza documentarsi, ad andare a verificare di persona anche alla presenza dell’amministrazione comunale quanto sopra descritto, anziché proseguire con questa linea di baggianate riportate solo per infangare l’operato dell’amministrazione che continua invece a valorizzare i parchi su tutto il territorio comunale, offrendo zone d’ombra riservate allo svago, al gioco e allo sport”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei