Evade dai domiciliari: i Carabinieri arrestano un 48enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 48enne per il reato di evasione.

La scorsa notte, la pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha notato l’uomo, riconosciuto perché già noto per i suoi precedenti e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre camminava in strada e lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione valida e, al termine delle verifiche, è risultato anche privo di autorizzazione a lasciare il domicilio.

A quel punto per lui sono scattate, nuovamente, le manette e l’accompagnamento a casa dove rimarrà agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.